Здоровье 24 марта 2023, 08:00 Россиянам напомнили о важности приема витаминов весной

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Начало весны — непростое время. Приходится бороться с упадком сил, хотя единственное, что хочется, — просто спать круглыми сутками. Появляется апатия и плохое настроение. Другая проблема — постоянные простуды. И это неудивительно: организм ослаблен после долгих холодов и короткого светового дня. Этому можно и нужно противостоять.

Способов поддержки организма достаточно много. Стоит по возможности разнообразить рацион: добавлять больше овощей, на десерт выбирать фрукты. Словом, отдавать предпочтение более легкой пище.

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Нельзя забывать и о дополнительном приеме витаминов. При грамотном подходе и консультации со специалистами нужного эффекта можно добиться очень быстро: организм получит заряд недостающей энергии и сил.

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Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что витамины способствуют нормальному росту клеток и развитию всего организма. Кроме того, они поддерживают иммунные реакции, которые делают его более устойчивым к различным неблагоприятным факторам окружающей среды.

Один из препаратов, который подойдет для поддержки организма — «Компливит»*. Важно, что в линейке этого бренда есть витаминно-минеральные комплексы как для взрослых, так и для детей. Причем разрабатывали препарат с учетом пищевой физиологической потребности россиян. Для этого специалисты изучили потребности жителей страны, учли особенности питания, климата, длины светового дня.

Каждая таблетка содержит сбалансированный комплекс витаминов и минералов, нужных организму. Выпускают препарат на одном из крупнейших фармацевтических заводов России.

Предприятие соответствует всем стандартам качества и имеет сертификат GMP. На заводе используют самые современные технологии. Например, принцип раздельного гранулирования. Это помогает создать витамины с максимальной пользой каждого компонента.

Детям — особое внимание

Для детей прием витаминов — это вообще отдельный разговор. Для растущего организма крайне важно укреплять иммунитет и получать все необходимые полезные вещества. «Компливит» выпускает комплексы для детей от трех лет. Причем создали их в интересной форме — в виде жевательных таблеток.

Хотя они очень вкусные, родителям важно объяснить, что это не конфеты, а особые полезные вещества. Поэтому принимать их нужно по инструкции. Этот процесс должен проходить под контролем взрослых.

Специалисты рекомендуют ответственно подходить к покупке витаминов. При желании можно сдать анализы и проверить уровень насыщения организма микроэлементами. Если такой возможности нет — не страшно. Главное — не покупать средства наобум, а после консультации с врачом, чтобы определить правильную дозировку и комбинацию веществ для приема.

*Является биологически активной добавкой, не является лекарственным средством.