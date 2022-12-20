Здоровье 20 декабря 2022, 08:00 Россиянам напомнили о важности приема противовирусных в период гриппа

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С наступлением холодов в России зафиксировали резкий подъем заболеваемости гриппом. Медики не исключили, что ситуация с этими заболеваниями может значительно ухудшиться уже в конце декабря. Это объясняется «иммунным долгом», который мы накопили перед вирусами гриппа, два года отдавая его новой коронавирусной инфекции.

Во многих регионах России сезонная эпидемия гриппа уже началась. Особую опасность для россиян в этом году составляет «свиной грипп». Это крайне сложное заболевание: нередко оно протекает в довольно тяжелых формах и грозит осложнениями.

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Только за последние недели число госпитализаций детей с гриппом и ОРВИ в Москве выросло в 2-2,5 раза, сообщили на официальном сайте столичного департамента здравоохранения. Кроме того, медики отметили растущее число заболевших ОРВИ и гриппом во всех возрастных категориях.

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Меры профилактики

Грипп — довольно сложное заболевание. При первых симптомах простуды важно начать вовремя принимать противовирусные препараты прямого действия. А еще лучше — чтобы они были широкого спектра и хорошо переносились заболевшим. Лучше всего в таких случаях употреблять Арбидол (умифеновир). Он не только снижает риск инфицирования, но и в несколько раз уменьшает развитие осложнений.

Грамотный прием

Несмотря на это, любой противовирусный препарат нужно принимать ответственно. Крайне важно соблюдать курс и не бросать его при малейших улучшениях. Это нужно для того, чтобы не дать вирусам вновь распространиться в ослабленном организме больного. Помните, что своевременный прием противовирусных препаратов — лучшее, что можно сделать для себя на начальном этапе заболевания.

Гарантированный эффект

В ходе исследования «Эгида» специалисты доказали — Арбидол снижает риск развития осложнений гриппа и ОРВИ до 98%, ускоряет выздоровление при гриппе до трех дней, а также способствует быстрой регрессии симптомов заболевания.

По окончании исследований ученые сделали вывод — препарат обладает благоприятным профилем безопасности. Также Арбидол снижает продолжительность интоксикационных и катаральных симптомов.

Перед употреблением перечисленных в статье препаратов необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.