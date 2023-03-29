Здоровье 29 марта 2023, 11:30 Россиянам напомнили о важности использования солнцезащитных средств в любое время года

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Принято считать, что солнцезащитные средства нужно использовать только летом. О важности применения кремов с с ультрафиолетовым фактором даже в прохладное время года рассказала врач-дерматолог Ангелина Тону в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, кожа может обгореть даже в морозную и снежную погоду. Чтобы этого не допустить, в солнечные дни необходимо пользоваться кремами с ультрафиолетовым фактором не меньше 20 SPF.

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Врач добавила, что отслеживать этот фактор можно на сайтах с прогнозом погоды.