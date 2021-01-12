Россиянам напомнили о правилах крещенских купаний

Готовиться к крещенским купаниям лучше заранее. Определенные правила следует соблюдать и при погружении в купель. Некоторым купания противопоказаны вовсе.

Хорошо переносят заплыв в ледяной воде те, кто постоянно тренируется и закаляется. Об этом сайту RT рассказала врач общей практики терапевт Лариса Алексеева.

«Мы должны подготовиться загодя… Нужно себя тренировать. Можно дома у себя в ванной — или есть специальные купели, если человек ходит в фитнес-клубы», — пояснила Алексеева.

Она напомнила о важности контрастного душа при подготовке к купаниям. Процедура поможет подготовить сосуды, «чтобы прекрасно перенести крещенские купания». Начинать обливания специалист посоветовала со стоп, а потом постепенно продвигаться вверх.

Во время купания, добавила Алексеева, стоит надеть шерстяную шапочку, а сверху — резиновую. Так голова будет защищена от мороза. Перед погружением в купель следует размяться на воздухе.

«Бег на месте, можно оббежать вокруг купели, растереть тело, чтобы улучшилось кровообращение», — уточнила врач. Горячий чай с лимоном и имбирем хорошо согреет перед тем, как окунуться.

Страдающим острой сердечной недостаточностью придется обойтись без крещенских купаний. Противопоказаны они и тем, у кого есть легочные заболевания, в том числе бронхиты.

Крещенские купания пройдут в России в ночь на 19 января.