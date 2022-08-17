Россиянам напомнили о повышенном риске инфаркта и инсульта при коронавирусе

COVID-19, как и любые инфекционные заболевания, способен спровоцировать воспалительные процессы в сосудах. Они повышают риск образования тромбов и развития инсультов и инфарктов.

Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов пояснил, что проблемы особенно вероятны при проникающих через легкие инфекциях — как в случае с ковидом. Его слова привел ТАСС.

«Инсульты, инфаркты или заболевания сердца, связанные с воспалением, миокардиты или нарушения сердечного ритма в значительной степени обусловлены инфекцией. <…> Она провоцирует этот воспалительный процесс, он обостряется, <…> образуются тромбы», — подчеркнул Бойцов.

Перекрывший артерию тромб в итоге становится причиной развития инфаркта или инсульта. Оторваться он может и в венозной части — тогда возникнет тромбоэмболия легочной артерии.

«Это, к сожалению, нередкие осложнения, типичные для коронавирусной инфекции», — заметил кардиолог.

Пожилых людей он назвал одной из самых уязвимых групп перед подобными осложнениями. Бойцов рекомендовал им пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса, следить за артериальным давлением, а после перенесенного COVID-19 не отказываться от углубленной диспансеризации.