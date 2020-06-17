    17 июня 2020, 06:17

    Россиянам напомнили о пользе воды при отказе от курения

    Александра Ломейко

    Курильщики могут избавиться от вредной привычки, если будут больше пить воды. Она же поможет избежать головной боли, которая часто возникает при отказе от сигарет.
    Россиянам напомнили о пользе воды при отказе от курения

    Президент Российской ассоциации общественного здоровья и профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Андрей Демин рассказал в беседе с радио Sputnik о том, почему вода в таких ситуациях является действенным средством.

    Благодаря потреблению жидкости из организма вымываются полученные от курения ядовитые вещества. Но вода полезна не только поэтому: она фактически не позволяет курильщику в очередной раз взяться за сигарету. Бутылка с водой занимает курящему человеку руки.

    «Курение — это действие, в котором заняты руки. Поэтому глоток воды в какой-то степени может это заменить», — заметил Демин.

    В первые недели после отказа от курения человека могут мучить головные боли. Возникают они из-за нехватки никотина в организме.

    «Дополнительное количество воды позволяет справиться с этими болями», — подчеркнул профессор.

    Не позволит вода и набрать лишний вес бывшим курильщикам. Ее потребление ускоряет обмен веществ.

    «Необходимо отказываться от газированных высококалорийных напитков и употреблять простую воду», — пояснил Андрей Демин. Стакан воды незадолго до еды ограничит количество пищи, которую сможет съесть человек.