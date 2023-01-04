Здоровье 04 января 2023, 17:50 Россиянам напомнили о домашних тренировках для похудения после праздников Фитнес-тренер Латынин: степ-аэробика поможет вернуть форму после праздничных застолий Unsplash

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В новогодние каникулы россияне много времени проводят за праздничными столами, что сильно влияет на фигуру. Фитнес-тренер Марк Латынин рассказал Life о домашних тренировках, которые помогут прийти в форму после затяжного отдыха.

Прежде всего к ним относятся силовые упражнения, направленные на развитие мышц и построение красивой фигуры. Он отметил, что тренировка предполагает работу с утяжелителями. В качестве дополнительного веса можно наполнить пустые бутылки водой. Рекомендуется делать приседания с дополнительным отягощением, отжимания с грузом на спине и скручивания на пресс.

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Чтобы повысить общую и силовую выносливость, Латынин рекомендовал кроссфит, который также поможет избавиться от лишнего веса. Речь идет об «велосипеде» лежа на спине, отжимании стоя от стены и беге на месте с высоким поднятием коленей.

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Последним видом домашней тренировки он назвал степ-аэробику. Ее суть заключается в выполнении интенсивных зашагиваний и запрыгиваний на платформу высотой 10–30 сантиметров. Упражнения нужно делать по 20 минут в день, и уже через несколько тренировок будет заметно отсутствие одышки.

Фитнес-тренер Дмитрий Нагулин отмечал, что тренировки в период праздничных застолий могут навредить организму.