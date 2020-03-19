Россиянам напомнили о бесполезности обычных масок для защиты от коронавируса
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заведующего НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрия Лиознова.
«Возбудитель передается воздушно-капельным путем, и доказано, что наибольшее опасное значение имеют мельчайшие капли, которые, как оказалось, проникают сквозь те маски, которые мы используем», — указал ученый.
Он добавил, что обычные маски следует носить тем, кто чихает и кашляет, так как маски защитят окружающих от возбудителя нового типа коронавируса.
«Тот ажиотаж, который сегодня наблюдается с масками, он совершенно не обоснован», — заявил Лиозонов, добавив, что от вируса могут защитить только респираторы.
В мире насчитывается уже более 226 тысяч зараженных. Спасти не удалось более 9,2 тысячи пациентов по всему миру. Число случаев коронавируса в России выросло почти до 200. В стране сейчас введен режим повышенной готовности.