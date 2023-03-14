14 марта 2023, 22:17
Россиянам напомнили, как защититься от магнитных бурь
В марте ожидаются две магнитные бури, отголоски которых можно будет ощутить 15, 20 и 21 числа. Об этом рассказала «Общественная служба новостей».
Наиболее опасны магнитные бури для метеозависимых людей, а также тех, кто перенес инфаркты, инсульты или страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они могут чувствовать слабость, головокружение, сильные головные боли, апатию и упадок сил.
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Чтобы минимизировать последствия магнитных бурь, специалисты рекомендуют ложиться не позже 23:00 и спать около восьми часов. Также следует выпить натуральное успокоительное, принять ванну с солью и хотя бы час прогуляться на свежем воздухе.
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Кроме того, советуют пить больше воды или натуральных морсов, а также отдать предпочтение легкой растительной пище.
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