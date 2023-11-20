Здоровье 20 ноября 2023, 05:19 Россиянам напомнили, как в зимний период не «наесть» лишние килограммы Роспотребнадзор напомнил правила питания в зимний период Freepik

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Организм в холодное время года склонен к накапливанию жировой ткани из-за дефицита тепла и солнечного света. Чтобы не набрать за зиму лишние килограммы, нужно соблюдать пять простых правил, напомнил Роспотребнадзор.

Во-первых, нужно пить больше воды. Отопительные приборы и многослойная одежда сильно обезвоживают тело. Люди часто путают жажду с голодом и обезвоживание организма приводит к перееданию.

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«Лучший способ избежать обезвоживания — выпивать не менее восьми чашек воды в день, теплые чаи и супы засчитываются в ежедневное потребление жидкости», — пояснили в «Центре гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.

Во-вторых, необходимо включить в рацион продукты с триптофаном — листовую зелень, мясо птицы, морепродукты и брокколи. Они поднимают уровень серотонина в крови, который отвечает за чувство удовольствия.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали есть горячие супы, питаться регулярно и больше заниматься физическими упражнениями.

Диетолог Анастасия Кривошей посоветовала отказаться от экстремального похудения к Новому году. Намеренная резкая потеря веса — стресс для организма, который негативно сказывается на общем самочувствии.