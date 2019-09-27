Россиянам напомнили, как уберечься от бешенства

В последние годы в России выросло число регионов, в которых складывается неблагополучная ситуация по бешенству. В Роспотребнадзоре напомнили о правилах профилактики заболевания.

Рекомендации опубликованы на сайте ведомства в преддверии Всемирного дня борьбы с бешенством, который проводится ежегодно 28 сентября. Его инициатором выступает Глобальный альянс по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

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Специалисты подчеркнули, что приобретать животных стоит лишь в специализированных организациях. Кроме того, они должны проходить ветеринарное освидетельствование. Домашних и сельскохозяйственных животных следует вакцинировать. Без осмотра ветеринара и получения необходимых документов лучше не забивать и не уничтожать самостоятельно умерших животных. При укусах и иных контактах с неизвестным животным следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Встреч с дикими и бездомными животными нужно избегать. В Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что правила поведения необходимо объяснить и детям. Прививку домашним животным следует делать ежегодно, поставив их на учет в ветеринарной станции.

Собак выводить рекомендуют на коротком поводке, а представителей крупных пород — в наморднике. Контакты домашних питомцев с бродячими животными тоже нелишним будет ограничить.

Если же домашний питомец заболел, то его нужно показать ветеринару. Самолечением заниматься не стоит. Аналогичные действия должны предприниматься, если животное кого-то укусило. Роспотребнадзор напомнил, что хозяин несет как административную, так и административную ответственность за домашнего любимца.

При укусе или контакте с потенциально больным животным нужно в течение 15 минут промыть с мылом раны и места, куда могла попасть слюна. После этого участки обрабатываются перекисью водорода и 5% настойкой йода. Обращение в травмпункт тоже необходимо: там медики при необходимости назначат курс прививок.

Чтобы предотвратить развитие бешенства, человеку следует своевременно ввести вакцину. Прививают от заболевания бесплатно, наличие полиса ОМС значение не имеет. Лекарства от бешенства нет.