Россиянам напомнили, как следить за развитием COVID-19

Отсутствие тяжелых симптомов COVID-19 не повод полностью расслабиться для инфицированного. Заболевшим необходимо следить за уровнем насыщения крови кислородом.

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман рассказала РИА «Новости», что одним из признаков тяжелого развития болезни является гипоксия. Иногда у нее нет симптомов, поэтому в таких ситуациях поможет пульсоксиметр. Прибор создан для измерения сатурации.

«Есть такое явление, которое в медицине называют „счастливой гипоксией“ — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо», — заметила Гольцман.

По ее словам, в больницу нужно ехать в том случае, если насыщение крови кислородом упало ниже 94. Даже при условии нормального самочувствия.

Если симптомы COVID-19 выражены слабо, то заболевание стоит лечить так же, как и обычный грипп. Гольцман обратила внимание на необходимость соблюдать покой, употреблять теплое питье и, при необходимости, жаропонижающее на основе парацетамола.

Сдать тест на коронавирус и уйти на изоляцию врач посоветовала как можно быстрее — при первых же симптомах ОРВИ. Среди них Гольцман упомянула кашель, высокую температуру и потерю обоняния.

Столичные власти пообещали бесплатно предоставлять больным COVID-19 москвичам пульсоксиметры, а также препараты «Арепливир» и «Коронавир».