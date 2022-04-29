Россиянам напомнили, что сердце и костную систему поможет укрепить употребление яблок

Специалисты напомнили о большой пользе яблок для человеческого здоровья. В частности, они помогают укрепить костную систему и сердце, передает ИА Nation News.

РИА ФАН написало, что в составе яблок содержится большое количество питательных веществ. Они являются источником витаминов В, С, Е, К, а также полифенолов, калия и меди. Отмечается, что за счет этого яблоки полезны для профилактики рака. Кроме того, они обладают антиоксидантными и противовоспалительными соединениями, которые важны для состояния костей.