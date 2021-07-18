Россиянам напомнили, что нельзя прививаться от коронавируса пьяным

Прививаться от коронавируса в состоянии алкогольного опьянения нельзя. Об этом напомнил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Когда человек пьяный, он находится в остром состоянии, при котором прививка противопоказана, отметил эксперт.

«Для того чтобы было можно вакцинировать пациента, чтобы врач допустил пациента до вакцинации, пациент должен чувствовать себя хорошо и стабильно — и в отношении каких-то хронических заболеваний, и в отношении острого процесса», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

Тяжельников обратил внимание, что лучше прийти на следующий день после употребления спиртного, чтобы самочувствие было нормальным. Также лучше не делать прививку натощак, потому что организм будет ослаблен.

Исследования ученых Аргентины ранее показали, что подавляющее большинство людей, которые привились «Спутником V», приобрели долгосрочный иммунитет. Безопасность и эффективность прививки показала массовая вакцинация по всему миру.