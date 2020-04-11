Россиянам напомнили о простом средстве профилактики COVID-19

В Минздраве напомнили о доступном средстве, которое можно использовать для профилактики коронавирусной инфекции. Речь идет о солевом растворе — им нужно орошать слизистую оболочку носа.

В ведомстве отметили, что коронавирусная инфекция относится к ОРВИ, а значит, для ее профилактики и симптоматического лечения можно применять такие же методы. Изотонический раствор хлорида натрия (солевой раствор) является традиционным средством при лечении ОРВИ.

«Изотонический раствор хлорида натрия относится к лекарственным препаратам, который увлажняет слизистую оболочку носа, облегчает носовое дыхание, способствует удалению возбудителей как вирусных, так и бактериальных инфекций и рекомендуется для симптоматического лечения ОРВИ», — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что орошение носа солевым раствором будет эффективной профилактикой только при соблюдении санитарно-гигиенических мер. Речь идет о тщательном мытье рук, использовании кожных антисептиков и защитных масок. Кроме того, вероятность заражения гарантированно сократится при соблюдении режима самоизоляции.

В ведомстве подчеркнули, что не стоит заниматься самолечением коронавирусной инфекции. Нужно обязательно обратиться к врачу, который, в зависимости от тяжести заболевания, назначит нужные лекарственные препараты.

По данным на 11 апреля, в России зафиксировали 13 584 случая заболевания COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 1667 человек.