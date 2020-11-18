Россиянам могут разрешить вызывать скорую по СМС. Как это работает?

«На сегодняшний день уже существует система СМС-вызова карет скорой помощи для людей с ограниченными возможностями. Если эту систему расширить <…> и создать некий отдел по приему СМС… Чтобы люди, которые, возможно, будут нуждаться, которым тяжело что-то объяснить, смогли отправить сообщение с заведомо готовым текстом», — объяснил Курдесов.

Например, в таком сообщении будет уже адрес и текст о помощи. Потом эту систему, по словам эксперта, можно будет усовершенствовать с помощью технологий.

«В дальнейшем, исходя из нынешних технологий, можно будет по геолокации распознавать, где находится этот телефон, и, соответственно, можно дать какую-то двустороннюю связь по СМС или позвонить, оказывать какую-то помощь по телефону. Но в то же время карета скорой помощи уже немедленно выехала», — разъяснил собеседник «360».

Как отметил руководитель движения, с помощью этого решения будет выполнено распоряжение премьер-министра и скорая помощь будет быстрее приезжать к нуждающимся. Курдесов уверен, что нужно только расширить ту систему, которая уже существует в России.

«Это сложно всегда. На сегодняшний день увеличивается количество машин и персонала. Если скорая помощь будет хотя бы на одну или две минуты раньше приезжать и благодаря системе СМС спасет хотя бы одну жизнь, то мы считаем, что своего добились. Жизнь человеческая — бесценна», — рассказал он.

Все нуждаются в помощи врачей и ждут, что к ним быстро приедут. Это сложно организовать, но необходимо, уверен Курдесов. Автор инициативы подчеркнул: государство об этом заботится — и не за счет граждан, а за счет средств различных фондов.

В понимании Курдесова система СМС в работе будет выглядеть так: любой желающий может зарегистрироваться в качестве абонента и прикрепиться к какой-нибудь станции скорой помощи. И, в случае резкого ухудшения самочувствия, когда человек не сможет, например, говорить, он сможет отправить готовое СМС.

Минздрав пока на инициативу не ответил, но для этого потребуется примерно месяц.