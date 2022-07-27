Россиянам, имеющим лишний вес, посоветовали есть малину

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что малина является одной из самых полезных ягод. В ней можно найти и каротин, и множество витаминов от C до E. Кроме того, она дает положительный эффект желающим похудеть. Об этом написал «Петербургский дневник».

Малина помогает справляться с простудными заболеваниями, лечит от артрита и препятствует ухудшению памяти, сообщило utro.ru.

«Лучше покупать ягоды в контейнере из натуральных материалов (картона или щепы). Внутрь должен проникать воздух, например, через перфорацию на крышке. Перед покупкой потрясите коробку. Ягоды должны свободно перемещаться внутри. Если вы ощущаете, что ягоды склеились, откажитесь от покупки — это признак того, что ягоды поразила плесень», — говорится в сообщении ведомства.

Пищевые волокна и полифенолы, которые содержатся в этой ценной ягоде, снижают уровень сахара в крови.