Россиянам дали 6 простых советов, как вернуть бодрость и побороть авитаминоз

После испытаний зимними морозами у организма «садится батарейка». В Роспотребнадзоре дали несколько простых рекомендаций, которые помогут вернуть бодрость и повысить стойкость перед возможными инфекциями.

Когда организм ослаблен, он становится «легкой добычей» для инфекций. Помочь в борьбе с вирусами может дополнительная порция витаминов. Поэтому в рацион следует добавить больше свежих фруктов и овощей.

При этом рацион должен быть разнообразным: нужно не забывать употреблять мясо, печень, молоко, почки, яйца, сливочное и растительное масло, хлеб грубого помола, а также крупы — гречневую, овсяную, пшено, бурый рис.

Одна из причин весеннего упадка сил — это недостаток света, который организм испытывает зимой. Чтобы восполнить недостаток солнечного света необходимо каждый день находить время для дневных прогулок, хотя бы небольших. Также нужно поддерживать достаточный уровень витамина D. Он содержится в жирной рыбе (лосось, сельдь, скумбрия, печень трески), продуктах из коровьего молока и яичных желтках.

Помочь организму укрепить иммунитет и лучше усваивать витамины может помочь массаж активных точек лица.

И конечно нужно не забывать о физической активности. Движение поможет улучшить циркуляцию крови, активизирует обмен веществ и может помочь нормализовать гормональный фон. Причем для улучшения самочувствия достаточно прогулки или нескольких приседаний у открытого окна.

Если с утра вы буквально спите на ходу — попробуйте принимать контрастный душ. Для начала чередуйте теплую и прохладную воду два раза. Начинать нужно сверху, но если у вас часто бывает повышенное давление, то начинайте обливание с ног, постепенно поднимая душ все выше.

Но важно помнить, что в некоторых случаях весенний упадок сил может быть связан с серьезными нарушениями в работе организма. В этом случае необходимо обратиться к врачу за консультацией, потому что заниматься самолечением опасно.