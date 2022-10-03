Россиянам дали советы при выборе молока в магазине | 360°

Здоровье 03 октября 2022, 15:43 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам дали советы при выборе молока в магазине Диетолог Соломатина: здоровому человеку подойдет молоко от 2,5% до 3,5% жирности freepik

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с журналистами NEWS.ru рассказала, какое молоко подойдет среднестатистическому человеку. По словам медика, совсем жирное, как и обезжиренное молоко покупать не стоит.

Врач добавила, что хорошим считается молоко от 2,5% до 3,5% жирности, при этом пить его можно лишь тем, кто не сидит на диете.

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«Совсем обезжиренное молоко не стоит брать, так как хуже усваивается кальций. Жирное тоже не всем подойдет. Среднестатистическому человеку подойдет молоко от 2,5% жирности до 3,5%. Если есть лишний вес или человек придерживается антихолестериновой диеты, тогда 1,5%», — сообщила Соломатина.

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Ранее Елена Соломатина посоветовала россиянам кипятить разливное молоко. Врач отметила, что даже если это молоко брендовое или из ближайших хозяйств, в любом случае лучше его прокипятить или как-то термически обработать перед употреблением.

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