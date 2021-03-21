Россиянам дали советы по защите от коронавируса на майские праздники

До начала майских каникул остается не так много времени. Для многих россиян это первая возможность выбраться на природу и пожарить шашлыки. Но в условиях пандемии коронавируса, которая пока не закончилась, лучше соблюдать несколько правил. О них в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Он отметил, что советы для того, чтобы обезопасить себя, не изменились. Важно сократить количество контактов с посторонними. Выбраться с семьей, с которой человек живет в одном помещении, на пикник вполне можно.

«Ничего нет плохого в том, чтобы сходить семьей в лес на праздники. С родственниками, с которыми живете, риск не меняется, если вы с ними вместе находитесь на природе. Однако если вы будете собираться большой компанией, когда на небольшом пятачке в парке много людей, это значительно увеличит риск распространения вируса», — рассказал Вадим Покровский.

Также эксперт посоветовал не забывать носить маски в общественных местах. Это самый надежный способ защиты.

По словам вирусолога, риск заразиться коронавирусом во время праздников увеличится, если погода окажется дождливой. Тогда многие вместо выезда на природу начнут собираться дома, ходить в гости, что может привести к новым случаям заболеваемости.

Вадим Покровский отметил, что расслабляться пока еще рано. Коронавирус никуда не делся, поэтому отказываться от масок или носить их небрежно нельзя. В противном случае вместо праздничных выходных россиян может ждать новая волна пандемии COVID-19.