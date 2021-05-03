Россиянам дали советы по защите детей и животных от укусов клещей

Перед походом в лес детей и питомцев необходимо обработать средствами от насекомых. Во время прогулки одежда должна плотно прилегать к телу, а после похода стоит убедиться в отсутствии клещей.

Для предупреждения развития клещевого энцефалита существует вакцина. Прививать рекомендуется всех детей старше одного года, которые отдыхают или живут в местах, где водятся клещи. При этом не стоит забывать и о правилах пребывания на природе.

«Перед походом в лес и на природу используйте репелленты — эти средства отпугивают клещей. Надевайте одежду светлых тонов, которая прикрывает открытые участки тела, брюки заправляйте в носки или обувь, обязательно надевайте головной убор», — рассказала РИА «Новости» врач-инфекционист ИКБ № 2 Москвы Наталья Прохорова.

Она добавила, что такими средствами необходимо обрабатывать и питомцев. После прогулки всех нужно осмотреть на наличие клещей. Врач-инфекционист Морозовской детской больницы Алексей Ртищев уточнил, что лучше выбирать репелленты, в составе которых есть вещество диэтилтолуамид (ДЭТА). При этом детям младше 10 лет не стоит давать средства от насекомых.

«Репеллент следует сначала наносить себе на руки, а затем втирать ребенку. Область рта, нос, уши и кисти рук у ребенка, одежда — не обрабатываются», — отметил медик.

Прохорова добавила, что в случае укуса клеща, если человек не привит, необходимо в течение 96 часов ввести иммуноглобулин против клещевого энцефалита.