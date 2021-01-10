Россиянам дали советы по восстановлению сна после COVID-19

Чтобы восстановить сон после ковида нельзя пить алкоголь или принимать лекарства, облегчающие дыхание. Сначала нужно решить проблемы с легкими: после этого нормальный сон вернется.

«При проблемах с дыханием, поражениях легких, гипоксии в ночное время не надо использовать препараты, которые просто улучшают сон. Здесь еще нужно заботиться о функции легких, и тогда сон сам восстановится», — рассказал РБК руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

Он добавил, что самые частые ошибки в этом вопросе — алкоголь, лекарства без назначения врача и дневной сон. Все это не поможет и лишь усугубит ситуацию. Заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов уверен, что нельзя зацикливаться на своих проблемах.

«Обычно нарушения сна, после того как минует острая фаза заболевания, уходят, сон нормализуется. Скорее всего, наиболее правильной тактикой будет успокаивать себя, говорить себе, что нарушения сна преходящи», — поделился специалист.

Невролог-сомнолог Елена Царева для восстановления сна после ковида посоветовала нормализовать питание и включить в рацион минеральные добавки.