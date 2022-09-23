Россиянам дали советы по уходу за кожей лица утром | 360°

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Россиянам дали советы по уходу за кожей лица утром

Косметолог Эмбер: чрезмерное очищение приводит к увеличению выработки кожного сала

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Косметолог Джин Эмбер заявила, что чрезмерное очищение приводит к увеличению выработки кожного сала. На своей странице в TikTok она рассказала, что никогда не умывается по утрам. Об этом написало издание «Профиль».

Специалист отметила, что многие совершают большую ошибку, когда начинают свое утро с умывания, нанесения увлажняющего крема и макияжа. Она также добавила, что всегда избегает средств по уходу за кожей с отдушками, сообщило ИА Nation News.

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Пользователи соцсети поддержали советы косметолога, написав под видео, что ее лайфхаки изменили их кожу.

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«Я перестала умываться по утрам, и вижу такую ​​большую разницу по сравнению с тем, что было раньше», «Ваши советы сильно изменили мою кожу», «Я не думаю, что кто-то с жирной кожей может обойтись без умывания по утрам», — написала девушка в комментариях.

Ролик с советами Эмбер набрал 44,5 тысячи лайков. При этом мнения комментаторов значительно разделились.

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