Россиянам рассказали, как избежать болезни Альцгеймера

Регулярные физические упражнения и активность помогут снизить риск появления болезни Альцгеймера. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что еще необходимо делать, чтобы избежать развития этого заболевания.

По словам Роспотребнадзора, болезнь Альцгеймера представляет собой прогрессирующее расстройство мозга, которое, к сожалению, нельзя вылечить. При этом есть определенные советы, как уменьшить риск его развития.

«Регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера на 50%. Более того, физическая активность способствует замедлению дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания», — отмечается в сообщении.

Кроме того, упражнения могут помочь не только при Альцгеймере, но и при других видах деменции. Физкультура способствует поддержанию старых нейронных связей в мозге, а также образованию новых.

«В целом, физические упражнения могут помочь пожилым людям избежать проблем со сном, снизить уровень тревоги», — поясняют эксперты.

Людям старше 65 лет специалисты рекомендуют заниматься при средней интенсивности как минимум 150 минут в неделю или 75 минут при занятиях аэробикой с высокой интенсивностью. Каждый такой подход должен длиться не менее 10 минут.

«Если пожилые люди по состоянию своего здоровья не могут выполнять рекомендуемый объем физической активности, то они должны заниматься физическими упражнениями с учетом своих физических возможностей и состояния здоровья», — заключили в Роспотребнадзоре.

В конце декабря 2019 года голландские ученые заявили, что нашли новый способ диагностики Альцгеймера на ранних сроках. Однако полученные результаты еще пока предстоит изучить и протестировать на пациентах, пишет «Царьград».