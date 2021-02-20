Россиянам дали советы по борьбе с бессонницей

Справиться с бессонницей возможно. Какие меры понадобятся, рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов, сообщил сайт RT.

Бессонница — это «ощущение некачественного или недостаточного сна». Зачастую нарушения сна возникают на фоне почти ежедневных бытовых ситуаций и стрессов.

Под постоянной бессонницей подразумевается ситуация, если человек не спит неделю-две-три, месяц. В таком случае необходимо обратиться к врачу.

Однако перед этим сомнолог призвал установить более правильный режим сна и более жестко соблюдать правила его гигиены. Перед тем, как лечь в постель, надо отвести час на определенный переходный период. Во время него мозг и тело расслабляются, при этом исключаются активные умственные нагрузки, просмотр возбуждающих телепередач, физические упражнения.

Кроме того, нужно установить режим. Важно приучать свой организм расслабляться вечером и активироваться утром в одни и те же часы. Помимо этого, нужно правильно вести себя в постели после укладывания.

«Постель — это место для сна, поэтому не стоит приучать себя в постели смотреть телевизор, работать за компьютером. Мы не рекомендуем даже читать и слушать радио в постели», — объяснил Полуэктов.

Исключение — сексуальная активность, так как происходит гормональный выброс, который положительно влияет на нервную систему.