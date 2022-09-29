Россиянам дали советы по бюджетному правильному питанию | 360°

Здоровье 29 сентября 2022, 19:45 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам дали советы по бюджетному правильному питанию

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Чтобы правильно питаться, не обязательно тратить слишком много денег. Об этом сообщило издание «Ридус».

Во-первых можно покупать замороженные продукты. Например, фрукты и ягоды. Они стоят дешевле свежих и при этом сохраняют большую часть полезных свойств.

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Также стоит включить в рацион побольше круп. Они экономично расходуются и дают долгое ощущение сытости.

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Кроме того, следует заранее планировать меню. Это поможет сэкономить при походе в магазин и заодно поможет похудеть.

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