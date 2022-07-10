facebook_pixel
    10 июля 2022, 18:44

    Россиянам дали советы первой помощи при укусе змеи

    Токсиколог Долгинов призвал не накладывать жгут при укусе змеи при укусе змеи

    Анатолий Минкин

    При укусе ядовитой змеи самое главное обездвижить пораженное место и как можно скорее обратиться к врачу. Никаких повязок и жгутов накладывать нельзя и тем более отсасывать яд. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий отделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Долгинов.

    Россиянам дали советы первой помощи при укусе змеи

    Он отметил, что чаще всего к нему обращаются пациенты, которых укусила гадюка. Правильно действовать в этой ситуации следующим образом.

    «Нужно обездвижить конечность, дать какие-то антигистаминные препараты, от аллергии. Ни в коем случае нельзя накладывать жгут, нельзя отсасывать яд, потому что во рту у нас большой количество инфекций, и нельзя накладывать гипс, потому что будет большой отек», — заявил врач.

    Долгинов отметил, что в пациента с обездвиженным местом укуса нужно доставить в больницу самостоятельно или на скорой помощи. Если речь идет об укушенном змеей ребенке, то срок выздоровления составит от двух недель до месяца. Все зависит от возраста пациента.