Россиянам дали советы первой помощи при укусе змеи

При укусе ядовитой змеи самое главное обездвижить пораженное место и как можно скорее обратиться к врачу. Никаких повязок и жгутов накладывать нельзя и тем более отсасывать яд. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий отделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Долгинов.

Он отметил, что чаще всего к нему обращаются пациенты, которых укусила гадюка. Правильно действовать в этой ситуации следующим образом.

«Нужно обездвижить конечность, дать какие-то антигистаминные препараты, от аллергии. Ни в коем случае нельзя накладывать жгут, нельзя отсасывать яд, потому что во рту у нас большой количество инфекций, и нельзя накладывать гипс, потому что будет большой отек», — заявил врач.

Долгинов отметил, что в пациента с обездвиженным местом укуса нужно доставить в больницу самостоятельно или на скорой помощи. Если речь идет об укушенном змеей ребенке, то срок выздоровления составит от двух недель до месяца. Все зависит от возраста пациента.