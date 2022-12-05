Здоровье 05 декабря 2022, 16:31 Россиянам дали советы, как сохранить фигуру во время новогодних праздников Диетолог Королева: приоритетными должны быть блюда с высокой степенью пользы РИА «Новости»

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Врач-диетолог Маргарита Королева в разговоре с «Общественной службой новостей» дала советы россиянам, как сохранить фигуру во время новогодних праздников.

По словам медика, основными блюдами на столе должны быть те, которые не испортят фигуру. Она посоветовала уменьшить или исключить салаты, приготовленные с добавлением майонезной заправки.

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«Приоритетными всегда должны быть блюда с высокой степенью пользы для тех, кто идет в гости, следовательно, приготовление этих блюд необходимо взять на себя и принести что-то на общий новогодний стол», — добавила Королева.

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Она также порекомендовала сделать стол с учетом запросов детей. Можно включить те блюда, которые дети делали своими руками.

«Пусть их будет не так много, но приоритетна сама встреча Нового Года, а не провоцирование у себя и домочадцев проблем с желудочно-кишечным трактом», — резюмировала медик.