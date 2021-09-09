Россиянам дали советы, как подготовить организм к сезону простуд

Осенью россияне все чаще задумываются над тем, какие витамины лучше пить, чтобы не заболеть. Врач-диетолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анна Басова дала несколько рекомендаций на эту тему.

Чтобы в сезон заболеваний укрепить иммунитет, нужно обеспечить организм веществами, которые будут противостоять инфекциям.

«Я бы рекомендовала обращать больше внимания на микроэлементы. Из микроэлементов советую цинк. Также у нас очень мало селена, его можно круглогодично принимать. Остальное — в индивидуальном порядке», — сказала она радиостанции Sputnik.

Прежде чем покупать какие-либо витамины, лучше посоветоваться с врачом. Специалист назначит анализы, которые помогут выяснить, каких именно микроэлементов не хватает.

Эксперт посоветовала использовать микроэлементы в комплексе и подходить к этому сознательно. В частности, сдать биохимический анализ крови на их содержание или анализ на содержание микроэлементов в волосах.

Кроме того, биохимический анализ крови можно сдать и для уточнения состава витаминных комплексов, которые необходимо принимать в сезон холодов.

Ранее эксперты рассказали, что грамотное обустройство рабочего места, здоровое питание и прием подобранных врачом витаминов помогут избежать осенней хандры и хорошо себя чувствовать в офисе.