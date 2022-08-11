Россиянам дали советы, как подготовить иммунитет к осени

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов дал советы россиянам, как подготовить иммунную систему к наступлению холодов. Об этом написал Ura.ru.

По словам медика, человеку следует обратиться к своему лечащему врачу, который выяснит проблемы в работе всего организма и конкретно защитной функции.

«Надо обследоваться, лучший вариант — у своего врача, который знает всю семью и родословную. Надо обследоваться и выяснить, что может мешать нормальной работе иммунной системы. Вылечить то, что можно. Как раз сейчас удобное время перед осенне-зимним периодом. В августе можно сходить к доктору, пройти диспансеризацию обязательно с предварительной беседой со своим доктором. Это важно, потому что он выяснит, чем, какими болезнями, нарушениями работы каких органов и систем могут быть созданы бреши в иммунитете», — отметил Жемчугов.

Медик добавил, что вопреки распространенному мнению, иммунитет нельзя усилить. Препараты, якобы повышающие иммунитет, не могут сделать его выше, чем тот, что дан природой. Иммунитет, напротив, может уменьшаться из-за зараженной территории, вредной работы, тяжелой болезни.

В заключении врач посоветовал есть больше овощей и фруктов, заниматься спортом и принимать контрастный душ по утрам.