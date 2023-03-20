Здоровье 20 марта 2023, 13:59 Россиянам дали советы, как поддержать здоровье в межсезонье Терапевт Просянникова: следует провести исследование развернутого общего анализа крови freepik

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Врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Наталья Просянникова в разговоре с «Известиями» дала советы россиянам, как поддержать здоровье и укрепить иммунитет в межсезонье.

Как отметила медик, в первую очередь следует проверить состояние здоровья после зимы, сдать общие анализы, посетить терапевта. Если зимой человек несколько раз болел простудными заболеваниями, это говорит о том, что у него снижен иммунитет.

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«Целесообразно провести исследование развернутого общего анализа крови, биохимических показателей, профилей на витамины и микроэлементы, определение функционального состояния щитовидной железы», — сообщила терапевт.

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В межсезонье Просянникова порекомендовала правильно питаться и соблюдать режим, чтобы придать организму силы. В рацион следует включить мясо, рыбу, овощи, фрукты, крупы, достаточное количество жидкости. Также следует соблюдать режим сна и отдыха и отказаться от вредных привычек.