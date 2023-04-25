Здоровье 25 апреля 2023, 12:16 Россиянам дали советы, как облегчить зубную боль «Ридус»: эффективным средством от зубной боли является холодный компресс

Читать 360tv в

Чтобы облегчить зубную боль, следует обратиться к стоматологу и устранить причину ее возникновения. Однако если попасть к врачу своевременно не получается, то можно прибегнуть к народным рецептам, написал «Ридус».

Например, хорошо снимает зубную боль соленая вода. Она не только убирает воспаление, но и убивает болезнетворные бактерии. Достаточно добавить чайную ложку соли в стакан с теплой водой и прополоскать рот в течение 30 секунд.

Реклама

Еще одним эффективным средством является холодный компресс. С его помощью можно уменьшить отек и на время избавиться от боли. Для его изготовления следует завернуть несколько кубиков льда в чистое полотенце и приложить к щеке на 15—20 минут.

Мятный чай имеет охлаждающий и обезболивающий эффект. Следует заварить чашку напитка, дать ему остыть и несколько раз прополоскать им рот. Мятный чай, также как и соленая вода, убивает бактерии, поэтому его лучше не глотать, а выплевывать сразу после полоскания.