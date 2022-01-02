Россиянам дали советы, как не получить обморожение на долгих прогулках

Российские спасатели дали ряд советы, как не «подцепить» обморожение в холодное время. Оказывается, в этом помогут увлажняющие кремы и помада, передало РИА «Новости».

Рекомендовано носить теплые носки, вместо перчаток лучше использовать варежки. Помаду лучше использовать бесцветную, а лицо мазать жирным кремом.

Ходить по холоду можно не более 1,5 часа, надо делать перерывы, заходя в теплые помещения. Низкокалорийная диета тоже не способствует теплу. Важно питаться продуктами, содержащими витамин С.

«Спиртное дает обманчивое ощущение тепла — сосуды расширяются, тем самым отдавая больше тепла, а затем резко сужаются, вследствие чего замерзают конечности. Кроме того, алкоголь притупляет болевые ощущения, что не позволяет вовремя почувствовать боль и дискомфорт», — добавили спасатели, отметив, что и никотин в мороз вреден, сужая сосуды.

Ранее врач рассказал об опасности морозного воздуха для человека и способах, как эту опасность минимизировать. Самые частые симптомы поражения морозом — это болевые ощущения в горле и кашель.