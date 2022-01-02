Россиянам дали совет по восстановлению сна после Нового года и COVID-19

Проблемы со сном могут вызвать новогодние праздники и перенесенный COVID-19. Об этом РБК рассказали специалисты-сомнологи.

Так, по словам невролога-сомнолога Елены Царевой, проблемы со сном наблюдаются у каждого третьего, перенесшего коронавирус.

«У нас будет и социальный джетлаг после новогодней ночи без сна, и позднее пробуждение, которое запустит последующую бессонницу выходного дня», — объяснила специалист.

Чтобы решить эту проблему, врач рекомендует просыпаться в праздники так же, как обычно. Она подчеркивает, что важно, «чтобы свет попал на сетчатку» и запустились биоритмы. Поэтому после завтрака можно поспать еще. Кроме того, специалист рекомендует не находиться в кровати без сна дольше 15 минут. Из-за этого в организме вырабатывается рефлекс, что там можно не спать и это способно привести к бессоннице.

В случае, если у человека наблюдаются серьезные проблемы со сном — например, после COVID-19 — ему рекомендуется обратиться к врачу. Иногда пациентам даже назначают медикаментозное лечение.

В свою очередь, заведующий отделением Сеченовского университета Михаил Полуэктов отметил, что увеличение продолжительности сна во время каникул может не вести к улучшению его качества, скорее наоборот.

«Сон становится более размазанным и менее глубоким. То же самое происходило во время локдауна: люди стали спать больше, но хуже», — пояснил специалист.

Он также порекомендовал соблюдать режим сна и в сложных ситуациях обращаться к специалистам. По словам Полуэктова, хроническая бессонница повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, который грозят человеку ранней смертью.