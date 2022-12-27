27 декабря 2022, 11:53
Россиянам дали совет, как избежать осложнений при гриппе
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с URA.RU рассказал, как избежать осложнений при гриппе.
По словам медика, первые сутки при первичных симптомах гриппа следует принимать противовоспалительные препараты.
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«Это аспирин, анальгин, пенталгин, кроме парацетамола. Он в этом плане самый неудачный, тяжелый», — сообщил Жемчугов.
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Врач подчеркнул, что лечение противовоспалительными препаратами сокращает длительность заболевания, то есть является экстренной помощью при гриппе и ОРВИ.
Грипп
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