Здоровье 27 декабря 2022, 11:53 Россиянам дали совет, как избежать осложнений при гриппе

Читать 360tv в

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с URA.RU рассказал, как избежать осложнений при гриппе.

По словам медика, первые сутки при первичных симптомах гриппа следует принимать противовоспалительные препараты.

Реклама

«Это аспирин, анальгин, пенталгин, кроме парацетамола. Он в этом плане самый неудачный, тяжелый», — сообщил Жемчугов.

Реклама

Врач подчеркнул, что лечение противовоспалительными препаратами сокращает длительность заболевания, то есть является экстренной помощью при гриппе и ОРВИ.