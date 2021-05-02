Россиянам дали совет для безопасного перехода от поста к привычной пище

Переходить к употреблению привычной пищи после поста следует постепенно. В первую очередь, речь идет о белковое еде и мясе, рассказала терапевт и диетолог Римма Мойсенко.

Во время отказа от мяса организм сокращает выработку ферментов, которые необходимы для его усвоения, пояснила врач в беседе с радио Sputnik. При этом резко безопасно перестроиться и снова начать их производить в нужном объеме организм не может, и ему нужна помощь.

«Нельзя запивать еду водой, а за 20-30 минут до еды обязательно нужно выпить стакан воды с небольшим количеством лимонного сока. Это усилит кислотность соляной кислоты, которая начнет активнее расщеплять белки», — отметила Мойсенко. Она порекомендовала для начала есть небольшие куски мяса с гарниром из овощей.

Также Мойсенко дала совет и на майские праздники. После поста есть шашлыки можно, отметила диетолог, но следует выбирать кусок без пережаренных краев. Специалист также подчеркнула, что должно быть в два раза больше овощей и зелени, которыми необходимо заедать мясо.

Для приготовления полезного шашлыка стоит покупать нежирные виды мяса и птицы. При этом одна порция готового блюда не должна превышать 150 граммов. Очень важно не переедать во время майских праздников, поэтому вся еда должна помещаться на небольшую тарелку.