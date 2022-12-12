Здоровье 12 декабря 2022, 17:00 Россиянам дали рекомендации по снижению веса к новогодним праздникам Врач Виктория Садовская: в каждый прием пищи необходимо добавить овощи piqsels

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Близится Новый год — время постоянных праздничных застолий и вкусных традиционных блюд. О том, как поддержать в норме свой вес рассказала врач Виктория Садовская, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, для поддержания формы в каждый прием пищи необходимо добавлять овощи, которые помогут избегать лишних перекусов. Так называемое кусочничество в виде якобы безобидных орешков приводит к употреблению еще большего числа калорий. Также все праздничные сладости рекомендуется употреблять только основной прием пищи в качестве десерта.

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Кроме того, не помешает и контролировать калорийность новогодних блюд. Так, например, майонезы и кетчуп в качестве добавки к блюдам стоит убрать.

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Садовская отметила, что лучшей профилактикой снижения веса остаются пешие прогулки и физическая активность.