Россиянам дали рекомендации перед сдачей донорской крови
Заведующая отделением трансфузиологии ГКБ им. М. П. Кончаловского Виолетта Данилец дала несколько рекомендаций людям, которые выступают донорами крови. По ее словам, мало просто прийти в медучреждение, перед процедурой следует хорошо подготовиться. Об этом рассказала ИА НСН.
За три дня до сдачи крови донору нельзя пить анальгетики и аспирин. За двое суток до процедуры следует воздержаться от употребления алкогольных напитков. Кроме того, донор должен отдохнуть и выспаться.
«Необходимо добавить в свой рацион продукты с содержанием железа. Это у нас бобовые, мясо красное, гречка, яблоки. Можно поддерживать свой организм железом из растительного и животного состава», — резюмировала медик.