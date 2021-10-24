Россиянам без QR-кодов будут делать экспресс-тесты на коронавирус при госпитализации

Россиянам без документов о прививке от коронавируса или перенесенном ковиде при госпитализации в медучреждения в период нерабочих дней будут делать экспресс-тесты на наличие вируса. Об этом по итогам заседания сообщили на сайте правительства РФ.

Федеральным медучреждениям власти поручили проводить совершеннолетним пациентам экспресс-тестирование на коронавирус в случае, если при поступлении у них не окажется при себе QR-кода или сертификата, подтверждающего вакцинацию, либо документа, доказывающего факт перенесенного ковида или отрицательного ПЦР-теста. Результат экспресс-теста потом также нужно подтвердить на ПЦР.

В больницы будут пускать только тех, у кого есть QR-код или бумажный документ о прививке, перенесенной болезни или отрицательном результате ПЦР-теста.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Мера призвана поспособствовать снижению заболеваемости ковидом.

Накануне в России выявили 35 660 случаев заражения коронавирусом, из них 3030 — в Подмосковье, что стало максимальным показателем по приросту инфицированных в регионе за все время пандемии.