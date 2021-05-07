Стали известны предпочтения россиян в диетах

Россияне чаще всего ищут в поисковиках диету «стол № 5», которую около ста лет назад разработал советский врач Мануил Певзнер. На втором месте «кето-диета», выяснили «Известия».

Издание проанализировало запросы со словом «диета» в Google и «Яндексе». Согласно статистике, увлечение диетами приходит после новогодних праздников и держится до июля, после чего идет на спад.

Лидерами стали «стол № 5» (221,3 тысячи запросов в месяц) и «кето-диета» (208,9 тысячи).

Стол № 5 рекомендуется пациентам с заболеваниями печени и желчных путей. Диета предусматривает снижение количества жиров.

В основе кетогенной диеты («кето-диеты») резкое сокращение углеводов — от мучного до сладких фруктов.

На третьем месте по популярности запрос «диета стол» (195,5 тысячи в месяц). Всего Певзнер составил 15 схем питания при различных недугах, которые до сих используются и входят в рекомендации Минздрава.

Среди других его диет популярностью пользуются «стол № 2» при гастрите и колитах (82,8 тысячи запросов), «стол № 1» при язве желудка (79,2 тысячи), «стол № 4» при заболеваниях кишечника (64,7 тысячи) и «стол № 10» при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (59,7 тысячи).