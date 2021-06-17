Россиян упрекнули в пренебрежении масками

Активное трудоспособное население в России напрочь пренебрегает санитарно-эпидемическими требованиями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Попова назвала ситуацию с распространением коронавируса в России очень напряженной. Она отметила, что заболеваемость в основном растет за счет Москвы, Петербурга и Подмосковья.

Главный санитарный врач страны указала, что пожилые люди реже болеют ковидом, поскольку среди людей преклонного возраста больше всего тех, кто уже сделал прививку.

В Москве и Подмосковье власти ранее обязали руководителей организаций в ряде отраслей вакцинировать 60% работников. Такое решение было принято после ухудшения ситуации с коронавирусом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее призвал губернаторов своевременно реагировать на рост заболеваемости ковидом и привел в пример Москву и Подмосковье, а также Кемеровскую и Сахалинскую области.

В Москве власти разрешили предпринимателям отстранять сотрудников, отказавшихся проходить вакцинацию, без выплаты зарплаты.

За прошедшие сутки в России выявили 14 057 новых случаев заражения коронавирусом.