Россиян смогут обеспечить вакциной от коронавируса в течение года

Глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил перед журналистами. Он заявил, что в течение года произведут необходимое количество вакцины.

В субботу Александо Гинцбург сообщил ТАСС, что скорее всего у отечественных специалистов получится произвести нужное количество препарата «Спутник V» за год, чтобы обеспечить им всех нуждающихся.

[Важно понять], когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9-12 месяцев Александр Гинцбург.

Ранее Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о высоком спросе на отечественную вакцину «Спутник V» от других стран. В частности, вакцину ждут в Бразилии, Молдавии и Вьетнаме.

Российский препарат от коронавируса «Спутник V» — первый зарегистрированный в мире. Вакцину на себе испытали уже 36 добровольцев. Владимир Путин также сообщил, что его дочь тоже привилась новой вакциной.

В США надеются, что российская вакцина сможет защитить от вируса, об этом заявил Дональд Трамп. Он также добавил, что американские ученые тоже занимаются разработкой препарата.