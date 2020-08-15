Россиян смогут обеспечить вакциной от коронавируса в течение года
В субботу Александо Гинцбург сообщил ТАСС, что скорее всего у отечественных специалистов получится произвести нужное количество препарата «Спутник V» за год, чтобы обеспечить им всех нуждающихся.
[Важно понять], когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9-12 месяцевАлександр Гинцбург.
Ранее Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о высоком спросе на отечественную вакцину «Спутник V» от других стран. В частности, вакцину ждут в Бразилии, Молдавии и Вьетнаме.
Российский препарат от коронавируса «Спутник V» — первый зарегистрированный в мире. Вакцину на себе испытали уже 36 добровольцев. Владимир Путин также сообщил, что его дочь тоже привилась новой вакциной.
В США надеются, что российская вакцина сможет защитить от вируса, об этом заявил Дональд Трамп. Он также добавил, что американские ученые тоже занимаются разработкой препарата.