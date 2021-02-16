Россиян с проблемами сердца предупредили о риске инфаркта после COVID-19

Риск инфаркта и инсульта возрастает у россиян, переболевших COVID-19, если они вдобавок страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. У таких пациентов выявили нарушения свертываемости крови.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предупредил о возможных серьезных последствия ковида в интервью телеканалу «Россия 24». Людям с сердечными проблемами и перенесшим коронавирусную инфекцию он рекомендовал обязательно посетить специалистов после выздоровления.

«Им должна быть откорректирована терапия, поскольку видим, что перенесенное заболевание часто вызывает изменение свертывающей системы крови и может приводить к острым нарушениям, в частности, инфарктам миокарда и инсультам», — подчеркнул Мурашко.

У некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19 ученые обнаружили изменения в глазах. Они посоветовали обратиться к офтальмологам всем, у кого заболевание протекало с серьезными симптомами.

Перенесшим недуг в легкой форме следует сдать кровь на общеклиническое исследование, а также анализы на определение уровня С-реактивного белка и Д-димера.