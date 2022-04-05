Россиян с COVID-19 стали чаще госпитализировать

Количество госпитализированных с COVID-19 россиян за сутки выросло на 172,9%, а количество новых случаев заражения снизилось. Оперштаб обновил суточную статистику по эпидемической обстановке в стране на своем сайте.

COVID-19 обнаружили у 13 947 жителей России. Это на 1344 случая заражения меньше по сравнению с 4 апреля.

Больницы приняли 4288 человек с коронавирусной инфекцией. Количество госпитализаций за сутки выросло на 172,9%.

Освобождены от стационарного или амбулаторного лечения 37 459 пациентов. Это на 14% больше по сравнению с данными на 4 апреля.

Российские медики зафиксировали 316 подтвержденных летальных случаев после обнаружения COVID-19. По данным оперштаба, 4 апреля от ковида умерли 287 человек.

Данные о россиянах, которые прошли частичную или полную вакцинацию от коронавируса, пока не обновлялись.

В Подмосковье за все время пандемии сделали 16 569 180 ПЦР-тестов.