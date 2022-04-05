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    05 апреля 2022, 11:58

    Россиян с COVID-19 стали чаще госпитализировать

    Оперштаб заявил, что количество заболевших COVID-19 за сутки снизилось на 1344 человека

    Анна Усачева

    Количество госпитализированных с COVID-19 россиян за сутки выросло на 172,9%, а количество новых случаев заражения снизилось. Оперштаб обновил суточную статистику по эпидемической обстановке в стране на своем сайте.

    Россиян с COVID-19 стали чаще госпитализировать

    COVID-19 обнаружили у 13 947 жителей России. Это на 1344 случая заражения меньше по сравнению с 4 апреля.

    Больницы приняли 4288 человек с коронавирусной инфекцией. Количество госпитализаций за сутки выросло на 172,9%.

    Освобождены от стационарного или амбулаторного лечения 37 459 пациентов. Это на 14% больше по сравнению с данными на 4 апреля.

    Российские медики зафиксировали 316 подтвержденных летальных случаев после обнаружения COVID-19. По данным оперштаба, 4 апреля от ковида умерли 287 человек.

    Данные о россиянах, которые прошли частичную или полную вакцинацию от коронавируса, пока не обновлялись.

    В Подмосковье за все время пандемии сделали 16 569 180 ПЦР-тестов.