Россиян с COVID-19 стали чаще госпитализировать
Оперштаб заявил, что количество заболевших COVID-19 за сутки снизилось на 1344 человека
Количество госпитализированных с COVID-19 россиян за сутки выросло на 172,9%, а количество новых случаев заражения снизилось. Оперштаб обновил суточную статистику по эпидемической обстановке в стране на своем сайте.
COVID-19 обнаружили у 13 947 жителей России. Это на 1344 случая заражения меньше по сравнению с 4 апреля.
Больницы приняли 4288 человек с коронавирусной инфекцией. Количество госпитализаций за сутки выросло на 172,9%.
Освобождены от стационарного или амбулаторного лечения 37 459 пациентов. Это на 14% больше по сравнению с данными на 4 апреля.
Российские медики зафиксировали 316 подтвержденных летальных случаев после обнаружения COVID-19. По данным оперштаба, 4 апреля от ковида умерли 287 человек.
Данные о россиянах, которые прошли частичную или полную вакцинацию от коронавируса, пока не обновлялись.
В Подмосковье за все время пандемии сделали 16 569 180 ПЦР-тестов.