Россиян призвали соблюдать гигиену для избежания сальмонеллеза | 360°

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Россиян призвали соблюдать гигиену для избежания сальмонеллеза

Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать гигиену для избежания сальмонеллеза

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Тщательное мытье рук с мылом и соблюдение других правил личной гигиены поможет снизить риск заболевания сальмонеллезом. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре в связи с выявлением случаев инфицирования.

«Основные меры индивидуальной профилактики сальмонеллезной инфекции: соблюдение правил личной гигиены, тщательное мытье рук с мылом перед едой и после пользования туалетом», — сообщили на сайте ведомства.

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Специалисты также призвали хорошо мыть овощи и фрукты перед их употреблением. Пить лучше всего кипяченую или бутилированную воду. Мясо, птицу, яйца и морепродукты не стоит есть в сыром виде.

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«Для обработки сырых продуктов следует пользоваться отдельными кухонными приборами и принадлежностями, такими как ножи и разделочные доски. Сырые продукты следует хранить отдельно от готовых», — отметили в Роспотребнадзоре.

Приготовленную пищу можно оставлять при комнатной температуре максимум на два часа. Скоропортящиеся продукты необходимо хранить только в холодильнике. Детские смеси нужно готовить на одно кормление, а еду из вскрытых баночек можно использовать в течение первых двух часов. Как пояснили в ведомстве, соблюдение этих правил поможет снизить риски заболевания сальмонеллезом.

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