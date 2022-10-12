Россиян призвали соблюдать гигиену для избежания сальмонеллеза | 360°

Здоровье 12 октября 2022, 05:30 Поделиться Telegram

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Viber Россиян призвали соблюдать гигиену для избежания сальмонеллеза Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать гигиену для избежания сальмонеллеза Unsplash

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Тщательное мытье рук с мылом и соблюдение других правил личной гигиены поможет снизить риск заболевания сальмонеллезом. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре в связи с выявлением случаев инфицирования.

«Основные меры индивидуальной профилактики сальмонеллезной инфекции: соблюдение правил личной гигиены, тщательное мытье рук с мылом перед едой и после пользования туалетом», — сообщили на сайте ведомства.

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Специалисты также призвали хорошо мыть овощи и фрукты перед их употреблением. Пить лучше всего кипяченую или бутилированную воду. Мясо, птицу, яйца и морепродукты не стоит есть в сыром виде.

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«Для обработки сырых продуктов следует пользоваться отдельными кухонными приборами и принадлежностями, такими как ножи и разделочные доски. Сырые продукты следует хранить отдельно от готовых», — отметили в Роспотребнадзоре.

Приготовленную пищу можно оставлять при комнатной температуре максимум на два часа. Скоропортящиеся продукты необходимо хранить только в холодильнике. Детские смеси нужно готовить на одно кормление, а еду из вскрытых баночек можно использовать в течение первых двух часов. Как пояснили в ведомстве, соблюдение этих правил поможет снизить риски заболевания сальмонеллезом.

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