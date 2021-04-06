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    06 апреля 2021, 09:38

    Россиян призвали сделать прививку от ковида весной, чтобы провести лето без ограничений

    Екатерина Шамина

    Не откладывать вакцинацию в долгий ящик посоветовала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чтобы вернуться к нормальной жизни летом, она призвала сделать инъекцию против коронавируса уже сейчас.

    Россиян призвали сделать прививку от ковида весной, чтобы провести лето без ограничений

    На майские праздники традиционно увеличиваются масштабы миграции из-за продолжительных выходных. Россияне либо уезжают к морю, либо отдыхают в компании близких и друзей на дачах.

    «Во время отпуска мы хотим обойтись без ограничений. И для того, чтобы запланированный отдых прошел хорошо, успешно, радостно, приносил только удовольствие, нужно сделать прививку сегодня», — сказала она «Известиям».

    Попова добавила, что до начала лета есть еще два месяца. Если сделать прививку сейчас, то до 1 июня может сформироваться поствакцинальный иммунитет. Главный санитарный врач страны подчеркнула, что вакцинация доступна всем россиянам, а препараты безопасны.

    В России начали готовиться к возможной эпидемии птичьего гриппа. Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к разработке прототипа тест-системы для выявления штамма птичьего гриппа.