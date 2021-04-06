Россиян призвали сделать прививку от ковида весной, чтобы провести лето без ограничений

Не откладывать вакцинацию в долгий ящик посоветовала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чтобы вернуться к нормальной жизни летом, она призвала сделать инъекцию против коронавируса уже сейчас.

На майские праздники традиционно увеличиваются масштабы миграции из-за продолжительных выходных. Россияне либо уезжают к морю, либо отдыхают в компании близких и друзей на дачах.

«Во время отпуска мы хотим обойтись без ограничений. И для того, чтобы запланированный отдых прошел хорошо, успешно, радостно, приносил только удовольствие, нужно сделать прививку сегодня», — сказала она «Известиям».

Попова добавила, что до начала лета есть еще два месяца. Если сделать прививку сейчас, то до 1 июня может сформироваться поствакцинальный иммунитет. Главный санитарный врач страны подчеркнула, что вакцинация доступна всем россиянам, а препараты безопасны.

В России начали готовиться к возможной эпидемии птичьего гриппа. Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к разработке прототипа тест-системы для выявления штамма птичьего гриппа.