Россиян призвали ревакцинироваться от коронавируса каждые полгода

Уровень защиты вакцин от коронавируса может снижаться против «дельта»-штамма, поэтому прививаться лучше всего раз в полгода. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта „дельта“ может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

В пресс-службе напомнили, что существующие вакцины от коронавируса все еще обладают хорошими защитными свойствами от «дельта»-штамма и могут уберечь от тяжелой формы заболевания ковидом.

Масштабная вакцинация от SARS-CoV-2 началась во всех российских регионах в декабре 2020 года. После введения властями на местах новых ковидных ограничений на фоне ухудшения эпидемической ситуации в начале лета, темп прививочной кампании увеличился. По последним данным, оба компонента вакцины «Спутник V» получили 26 миллионов россиян. Первый укол сделали 36 миллионов жителей страны.