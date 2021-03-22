Россиян призвали привиться от коронавируса перед отпуском

Зампред кабмина Татьяна Голикова призвала россиян сделать прививку от коронавируса перед тем, как отправляться в отпуск. Об этом она заявила в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило РИА «Новости».

Скоро у россиян начнутся отпуска, и все будут собираться на отдых, покупать путевки. В связи с этим Голикова обратилась к жителям страны, попросив их заблаговременно вакцинироваться от коронавируса, чтобы защитить себя и окружающих.

«Очень важно соблюсти безопасность, а значит, провакцинироваться и сделать безопасным свой отпуск не только для себя, но и для своих членов семьи», — сказала Голикова.

Вице-премьер также поблагодарила президента РФ за поддержку науки и производства, а также веру в российских ученых.

Владимир Путин ранее сообщил, что привьется от коронавируса во вторник, 23 марта.

Новый этап программы туристического кешбэка с частичным возвратом средств на путевки внутри страны стартовал в России 16 марта. За первые четыре дня россияне раскупили туры на общую сумму более миллиарда рублей.