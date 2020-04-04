Россиян призвали отказаться от будильников на время самоизоляции

Будильник люди слышат каждое утро в обычные будни. Самоизоляция — отличное время для того, чтобы определить свою норму сна и перестать просыпаться от надоевшего звука. Без будильника повышается качество ночного отдыха.

«Главный совет — это не пользоваться будильником, особенно в нынешней ситуации, потому что у человека практически нет срочных дел, ему не надо утром куда-то бежать. Надо привести свой сон к норме так, чтобы пробуждение было естественным», — рассказал ТАСС руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

Собеседник подчеркнул, что будильник — это причина хронического недосыпания, которое влияет на качество жизни. Калинкин добавил, что риск заражения вирусом человека, который высыпается, значительно снижается по сравнению с тем, кто спит менее пяти часов.

Режим самоизоляции действует в большинстве российских регионов с начала этой недели в связи с пандемией нового коронавируса. Людям нельзя выходить из дома, кроме как за едой, в аптеку или вынести мусор. Вирусная инфекция из Китая бушует в мире уже четвертый месяц. За это время от болезни, которую вызывает инфекция, умерли почти 62 тысячи людей. Медики по всему миру зафиксировали более 1,1 миллиона зараженных.