Россиян призвали не удалять родинки лазером

Некоторые способы удаления родинок являются опасными для здоровья. К ним относится удаление с помощью лазера. Таким мнением поделилась врач-дерматовенеролог, косметолог Зоя Константинова. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «Радио 1».

Специалист подчеркнула, что подобный метод обугливает кожу. Из-за этого врач не может собрать необходимый материал для проведения гистологического анализа на предмет безопасности новообразования.

Медик посоветовала для удаления родинок прибегать к микрооперации с помощью обычного скальпеля. Также безопасным методом является радиоволновое удаление.