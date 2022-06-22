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    22 июня 2022, 22:52

    Россиян призвали не удалять родинки лазером

    Дерматолог Константинова посоветовала не удалять родинки лазером

    Арина Бобкова

    Некоторые способы удаления родинок являются опасными для здоровья. К ним относится удаление с помощью лазера. Таким мнением поделилась врач-дерматовенеролог, косметолог Зоя Константинова. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «Радио 1».

    Россиян призвали не удалять родинки лазером

    Специалист подчеркнула, что подобный метод обугливает кожу. Из-за этого врач не может собрать необходимый материал для проведения гистологического анализа на предмет безопасности новообразования.

    Медик посоветовала для удаления родинок прибегать к микрооперации с помощью обычного скальпеля. Также безопасным методом является радиоволновое удаление.